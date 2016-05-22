Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

DJ Barbecue

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 9vom 22.05.2016
DJ Barbecue

DJ BarbecueJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 9: DJ Barbecue

45 Min.Folge vom 22.05.2016Ab 6

Tobias Hahn (38) und Patrick Kroepels (36) sind Teil eines DJ-Trios. Passend zu dieser Leidenschaft verwenden die beiden für ihr Grill-Menü eine Spezialzutat: Energydrink. Als Vorspeise wollen die Hamburger mit frisch gegrillten Sardinen auf Feldsalat an einem vitalisierenden Red-Bull-Dressing überzeugen. Auch bei der "hanseatischen DJ-Soße", die zu Bier-Bullenburgern mit Steckrübenpommes und Kartoffelecken gereicht wird, spielt das Getränk eine Rolle.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen