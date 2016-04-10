Strindberg meets OdenwaldJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 7: Strindberg meets Odenwald
46 Min.Folge vom 10.04.2016Ab 6
Die Grundlagen der amerikanischen Grill-Kultur, vereint mit deutschen Basics - das ist das Erfolgsrezept der Hobby-Griller Markus Kaufer (37) und Danijel Cincar (37). Als Vorspeise serviert Danijel seine berüchtigten "Krumbacher Schnecken", also Blätterteigrollen gefüllt mit Dry Aged Beef vom Simmentaler Rind. Mitstreiter Markus Kaufer setzt bei seiner Hauptspeise, "Strindberg Rumpsteaks", vor allem auf die Senf-Honigkruste.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX