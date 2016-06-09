Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 10vom 09.06.2016
88 Min.Folge vom 09.06.2016Ab 6

Ob Thorsten Legat mit seinem Mantra "Kasalla" auch am Grill Erfolg hat? Der Ex-Fußballgott und Dschungelterminator versprüht Testosteron und erwartet seinen Gegner Stefan Wiertz mit zwei ganzen Rinderrücken. Thorsten und sein bester Freund Robby wollen den Profi-Koch mit einem "East meets West"-Menü zu Fall bringen. Serviert werden unter anderem Rinderfilet Tataki und geräucherte T-Bone-Steaks.

