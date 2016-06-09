Kasalla am Grill - Thorsten Legat gegen Stefan WiertzJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 10: Kasalla am Grill - Thorsten Legat gegen Stefan Wiertz
88 Min.Folge vom 09.06.2016Ab 6
Ob Thorsten Legat mit seinem Mantra "Kasalla" auch am Grill Erfolg hat? Der Ex-Fußballgott und Dschungelterminator versprüht Testosteron und erwartet seinen Gegner Stefan Wiertz mit zwei ganzen Rinderrücken. Thorsten und sein bester Freund Robby wollen den Profi-Koch mit einem "East meets West"-Menü zu Fall bringen. Serviert werden unter anderem Rinderfilet Tataki und geräucherte T-Bone-Steaks.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX