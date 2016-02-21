Beef Battle
Folge 4: Feuertaufe am Grill
48 Min.Folge vom 21.02.2016Ab 6
Im Hause Gellersen ist Grillen eine Familien-Tradition. Vater Timo (41) gibt sie an seinen 19-jährigen Sohn Till weiter. Die beiden Hobby-Brutzler treten mit folgendem Menü gegen Profikoch Stefan Wiertz an: Als Vorspeise servieren die Gellersens der Jury Kachelfleisch vom Schwein mit Ziegenkäse-Bacontalern an Kürbis-Spinat-Salat. Die Hauptspeise besteht aus Wildschwein-Spießen und Tranchen vom Wildschwinfilet mit Zuckerrüben-Pommes-frites.
