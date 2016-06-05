Die größten Beef Battle Highlights - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 11: Die größten Beef Battle Highlights - Teil 1
46 Min.Folge vom 05.06.2016Ab 6
Beim "Best of Beef Battle" dreht sich alles um die größten Momente der Duelle am Grill! Die Highlights reichen von den spektakulärsten Rezepten, über die größten Debakel, bis hin zu den ausgefallensten Grillmethoden.
