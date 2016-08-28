Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beef Battle

The Rolling Men

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 28.08.2016
The Rolling Men

Beef Battle

Folge 2: The Rolling Men

48 Min.Folge vom 28.08.2016Ab 6

Die Online-Grillstars Klaus Glaetzner (39) und Jörn Rochow (39) wollen heute den Berliner Profikoch Dirk Müller besiegen. Das saftige Flanksteak für die Hauptspeise füllen die erfinderischen Feuerkünstler mit Coppa vom Landschwein und grillen es als Röllchen am Spieß. Dazu servieren sie knusprige Pesto-Rosso-Blätteigschnecken. Bei der Vorspeise zeigen die You-Tuber, wie man aus einfachsten Zutaten wie Toastbrot und Speck einen Grill-Hit namens French Bacon Rolls zaubert.

