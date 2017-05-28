Beef Battle
Folge 16: Heute: Crossover BBQ
92 Min.Folge vom 28.05.2017Ab 6
In "BeefBattle - Duell am Grill" treten Fleischliebhaber mit ihren besten Rezepten gegen die Profiköche Stefan Wiertz und Shane McMahon an. Der Clou: Die Kandidaten entscheiden über die Zutaten und die Location für den Wettkampf um das beste Gericht.
