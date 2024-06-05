Verbotene ErinnerungsstückeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 1: Verbotene Erinnerungsstücke
22 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Bei der Einreise eines Italieners werden die Beamten skeptisch. Bei einer detaillierten Befragung und Überprüfung stellt sich heraus, dass der Mann einen gefälschten Pass bei sich trägt. Er wird auf direktem Weg zurück nach Europa geschickt.
