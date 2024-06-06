Pilz-Sammlung aus ChinaJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 5: Pilz-Sammlung aus China
23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Ein Reisender aus Prag fällt durch seinen extrem starken Körpergeruch auf. Weil er keinerlei Gepäck bei sich trägt, statten ihn die Beamten mit sauberer Kleidung aus und schicken ihn auf direktem Weg zurück nach Prag.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International