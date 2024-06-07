Border Patrol Australia
Folge 12: Wer zu spät kommt ...
24 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Auf dem Gepäck einer Familie, die von einem gemeinsamen Urlaub in Südamerika ins heimische Australien zurückkehrt, finden die Beamten Spuren von Kokain. Nach einer langen Befragung macht ein Familienmitglied ein Geständnis ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International