ProSieben MAXXStaffel 9Folge 8vom 06.06.2024
Folge 8: Der Feind in unserer Mitte

23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Ein Drogenschmuggler-Paar nutzt seine Hochzeitsreise als Vorwand, um Kokain aus Bali nach Australien zu schmuggeln. Doch die Grenzbeamten kommen ihnen zuvor. Mit Röntgen-Technologie und ein wenig Detektivarbeit kommen sie schnell dahinter, dass das Paar den Stoff in Lebensmitteldosen versteckte.

