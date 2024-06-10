Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 9 Folge 15 vom 10.06.2024
Folge 15: Fidschi-Pornos

24 Min. Folge vom 10.06.2024 Ab 12

Die Beamten der Einwanderungs-Behörde nehmen einen ganzen Bus voll illegaler Einwanderer fest. Währenddessen macht eine Australierin beim Durchsuchen ihres Gepäcks eine Szene, weil sie sich in ihrer Privatsphäre verletzt fühlt.

