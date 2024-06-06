Border Patrol Australia
Folge 6: Mysteriöser Koffer
23 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Ohne es zu wissen, hätte ein älteres Paar um ein Haar eine Pflanzenkrankheit nach Australien importiert. Eine einzige verschimmelte Frucht war der Auslöser. Doch ein aufmerksamer Grenzbeamter konnte dies verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International