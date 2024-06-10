Border Patrol Australia
Folge 13: Das Taiwan-Trio
24 Min.Folge vom 10.06.2024Ab 12
Kurz vor dem Start führen die Flughafen-Beamten eine Razzia in einer Maschine durch, die bereits auf der Startbahn steht. Ein verdächtiger Passagier muss auf verbotene Gegenstände überprüft werden.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International