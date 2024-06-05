Durchleuchtung garantiertJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 4: Durchleuchtung garantiert
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Ein älterer Koreaner will mit dem Reisepass einer anderen Person einreisen - ein Betrugsversuch! Die Beamten schicken den Mann noch am selben Nachmittag zurück nach Korea. Doch vorher befragen sie in eingehend und finden heraus, dass er noch Familie in Australien hat, die sich womöglich ebenfalls illegal im Land aufhalten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International