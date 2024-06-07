Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 10vom 07.06.2024
Folge 10: Der Multikulti-Inder

22 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12

Die Grenzbeamten werden von ihren Kollegen vom Zoll auf einen Passagier aus Amerika hingewiesen. In der Tat: Jeff aus Texas verhält sich sehr merkwürdig und wirkt extrem nervös. Die Beamten befragen den Mann und prüfen sein Gepäck eingehend. Doch diesmal werden sie eines Besseren belehrt ...

