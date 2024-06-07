Border Patrol Australia
Folge 10: Der Multikulti-Inder
22 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Die Grenzbeamten werden von ihren Kollegen vom Zoll auf einen Passagier aus Amerika hingewiesen. In der Tat: Jeff aus Texas verhält sich sehr merkwürdig und wirkt extrem nervös. Die Beamten befragen den Mann und prüfen sein Gepäck eingehend. Doch diesmal werden sie eines Besseren belehrt ...
Border Patrol Australia
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
