ProSieben MAXXStaffel 9Folge 3vom 05.06.2024
Folge 3: Die falschen Koreaner

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Bei seiner Einreise wird Bobby Hubbard von den Beamten kontrolliert. Sie wurde auf ihn aufmerksam, weil er extrem wenig Gepäck und kaum Bargeld bei sich trug. Bobby hat vor, seinen Online-Liebhaber zu treffen und hat sogar einen Ehering dabei, um seinem Angebeteten einen Antrag zu machen.

