ProSieben MAXXStaffel 9Folge 2vom 05.06.2024
Folge 2: Der Brokkoli-Farmer

23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Zwei japanische Touristen wollen aus Australien ausreisen und zurück nach Japan fliegen. Zuvor werden sie von den Zollbeamten kontrolliert. Es sieht so aus, als hätten die Männer von einem Trip nach Howe Island Tiere im Gepäck.

