Border Patrol Australia
Folge 2: Der Brokkoli-Farmer
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Zwei japanische Touristen wollen aus Australien ausreisen und zurück nach Japan fliegen. Zuvor werden sie von den Zollbeamten kontrolliert. Es sieht so aus, als hätten die Männer von einem Trip nach Howe Island Tiere im Gepäck.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International