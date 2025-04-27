Staffel 1Folge 146vom 27.04.2025
Folge 146: Gefängnisausbruch!!
23 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Sarada schmiedet einen Plan zur Flucht, worauf sich Boruto, Mitsuki und Kokuri verlassen. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass Sarada bewusstlos unter dem Schloss Hozuki liegt und ihnen nicht beim Fluchtversuch helfen kann.
