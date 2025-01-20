Staffel 1Folge 156vom 20.01.2025
Boruto
Folge 156: Ich kann meine abgespeckte Form nicht halten
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Durch die schlechte Ernte schnellen die Preise für die Azuki-Bohnen in die Höhe, was auch Diebe für die süßen Bohnen anlockt. Doch Anko und Chocho wollen nicht auf ihre Bohnensuppe verzichten und versuchen daher, die Verbrecher zu schnappen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media