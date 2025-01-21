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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 158vom 21.01.2025
Der verschwundene Mann

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Boruto

Folge 158: Der verschwundene Mann

23 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12

Boruto reist mit seinen Freunden in das Talreich, um dort einen verschwundenen Wissenschaftler zu finden. Doch die Untersuchung deckt immer mehr Ungereimtheiten auf. Vor allem der Medizinkonzern des Mannes bringt sich in Verdacht.

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