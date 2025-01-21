Staffel 1Folge 158vom 21.01.2025
Der verschwundene MannJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 158: Der verschwundene Mann
23 Min.Folge vom 21.01.2025Ab 12
Boruto reist mit seinen Freunden in das Talreich, um dort einen verschwundenen Wissenschaftler zu finden. Doch die Untersuchung deckt immer mehr Ungereimtheiten auf. Vor allem der Medizinkonzern des Mannes bringt sich in Verdacht.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media