Staffel 1Folge 149vom 17.01.2025
Boruto
Folge 149: Freunde
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Tento ist besessen von Ninjas und Boruto will sich mit seinem neuen Schützling anfreunden. Dazu versucht Boruto, Tento einige Fähigkeiten der Ninjas beibringen. Darber hinaus taucht aus dem Nichts die Mujina-Bande erneut auf.
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media