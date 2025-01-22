Staffel 1Folge 160vom 22.01.2025
Auf ins Reich Stillereich!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 160: Auf ins Reich Stillereich!
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Um mehr Informationen über die Hashirama-Zellen zu bekommen, reisen Mugino, Konohamaru, Boruto und Sarada in das Stillreich, das für die Schweigsamkeit seiner Bewohner bekannt ist. Und nicht alle Einwohner wollen der Gruppe helfen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media