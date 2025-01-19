Staffel 1Folge 153vom 19.01.2025
Boruto
Folge 153: Goldene Harmonie
23 Min.Ab 12
Tsubaki hat einen Weg gefunden, um ihr Team zu mehr Teamwork zu bewegen und zusammenzuarbeiten. Dies liegt ihr besonders deshalb am Herzen, weil die Performance ihrer Gruppe nachgelassen hat, als Sumire dieses verlassen hat.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media