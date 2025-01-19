Staffel 1Folge 154vom 19.01.2025
Boruto
Folge 154: Himawaris Ninja-Praxis
23 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 12
Die Akademie hält ein Probetraining für Neulinge ab und Himawari kann das Ninjatraining aus nächster Nähe mit ansehen. Sie hegt den Wunsch, selbst eines Tages ein Ninja zu werden, weshalb sie sich auf diesen Tag gefreut hat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media