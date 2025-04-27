Staffel 1Folge 145vom 27.04.2025
Boruto
Folge 145: Ein Ausbruch wird geplant
23 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Boruto und Mitsuki wollen Kokuri aus dem Gefängnis befreien, ehe er verlegt werden kann. Allerdings müssen sie dafür zunächst das Jutsu brechen. Obendrein bekommt Kedama die Ausbruchspläne der Shinobi mit, was alles noch komplizierter macht.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media