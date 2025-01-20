Staffel 1Folge 155vom 20.01.2025
Folge 155: Mitsukis Regentag
Der Präsident eines Unternehmens wird von einem Serienkiller namens "The Rainy Day Killer" anvisiert. Die Leaf Police Force benötigt die Unterstützung von den Ninjas, weshalb Team 7 ausgesandt wird, um dem Auftraggeber zu helfen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media