Staffel 1Folge 159vom 22.01.2025
Boruto
Folge 159: Die Hashirama-Zellen
23 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Boruto merkt, dass seine Angriffe gegen den mutierten Anato wirkungslos sind. Doch Victor kann mit seinem beherzten Eingreifen den Wissenschaftler außer Gefecht setzen. Doch der Firmenchef verfolgt nach dem Sieg seine ganz eigenen Pläne.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media