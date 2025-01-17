Staffel 1Folge 150vom 17.01.2025
Boruto
Folge 150: Der Wert einer Trumpfkarte
23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Boruto, Sarada und Mitsuki bekommen eine neue Mission aufgedrückt, nachdem es den Ninjas gelingt, die Mission mit Tentos Bewachung erfolgreich abzuschließen. Boruto erfährt darüber hinaus, dass Tentos Leben bedroht wird.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media