Staffel 1Folge 152vom 18.01.2025
Folge 152: Der Medizin-Ninjutsu-Crashkurs
23 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Sarada nimmt gemeinsam mit Hako, Wasabi, Inojin, Doshu und Iwabee an Sakuras Trainigskurs teil, um medizinische Ninjutsu zu erlernen. Allerdings fühlt sich Sarada als unzulängliche und eher ungeeignete Schülerin von Sakura.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media