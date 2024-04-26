Staffel 1Folge 86vom 26.04.2024
Boruto
Folge 86: Kozuchis Wille
23 Min.Ab 12
Oonoki spricht mit Boruto über die Geschichte seines verstorbenen Enkels Kozuchi und den dadurch entstandenen Aufbau seine Akuta-Armee. Derweil haben Kuu und seine Gefährten die Kontrolle des Dorfs unter dem Stein, Iwagakure, übernommen.
Boruto
