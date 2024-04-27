Staffel 1Folge 92vom 27.04.2024
Ein neuer AlltagJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 92: Ein neuer Alltag
23 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
Die Ninjas bringen Mitsuki zurück ins Dorf hinter den Blättern, wo er ein langes Verhör über sich ergehen lassen muss. Darüber hinaus müssen Boruto und seine Freunde die Konsequenzen tragen, die ihr Handeln verursacht hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media