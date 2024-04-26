Staffel 1Folge 89vom 26.04.2024
Boruto
Folge 89: Das durchstochene Herz
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Kirara zwingt Boruto und Sarada dazu, gegeneinander in einem Kräftemessen zu kämpfen. Dabei lässt die künstliche Kirara die beiden Wettstreiter wie Marionetten an Fäden miteinander duellieren, während Oonoki etwas Reue empfindet.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media