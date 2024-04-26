Staffel 1Folge 87vom 26.04.2024
Das wahre Gefühl des LebensJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 87: Das wahre Gefühl des Lebens
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto kämpft gegen Kakou. Währenddessen kehrt Shikadai zurück zum Dorf hinter den Blättern, um die anderen über die Entwicklungen zu informieren bezüglich des Dorfs unter dem Stein. Die Dorfbewohner müssen gewarnt werden.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media