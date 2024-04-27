Staffel 1Folge 90vom 27.04.2024
Mitsuki und SekieiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 90: Mitsuki und Sekiei
23 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
Kuu zieht sich nach dem Angriff von Mitsuki zurück, aber Boruto und Sarada verfolgen ihn. Doch rechnen die beiden Ninjas nicht damit, dass sie von Kirara aufgehalten werden. Währenddessen greift ein verwirrter Sekiei Mitsuki an.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media