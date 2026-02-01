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Circus HalliGalli

zu Gast: Lena Gercke

Studio71Staffel 4Folge 11vom 01.02.2026
zu Gast: Lena Gercke

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Circus HalliGalli

Folge 11: zu Gast: Lena Gercke

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

"Bei leise: Preise!" heißt es in einer neuen Ausgabe der "Good Night Show". Gameshow-Host Joko Winterscheidt spielt mitten in der Nacht in einer WG um bares Geld. Wachen die Mitbewohner aber auf, ist alles verloren. Außerdem: Auf dem Weg zu einem neuen Lachen für Joko präsentiert Klaas seine Favoriten der Zuschauer-Aktion. Und die Hollywoodstars Ashton Kutcher und Danny Masterson werden von Joko zum "unnötig komplizierten Interview" gebeten.

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