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Circus HalliGalli

RED NOSE DAY Spezial

Studio71Staffel 4Folge 16vom 01.02.2026
RED NOSE DAY Spezial

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Circus HalliGalli

Folge 16: RED NOSE DAY Spezial

53 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Für den guten Zweck vergeht Joko & Klaas das Lachen ausnahmsweise: Im RED NOSE DAY Spezial von "CIRCUS HALLIGALLI" sammeln sie in "Aushalten: Nicht lachen!" mit Matthias Schweighöfer und Olli Schulz Spenden für das ProSieben Charity-Event. Auch Comedy-Legende Otto sowie Star-Coiffeur Udo Walz beteiligen sich: Im Studio wird erstmals live "Bei Anruf Udo" gespielt. Auch hier fließt Geld in die Spendenkasse. Schrank-Überraschung: Die Beginner musizieren in Originalbesetzung.

Weitere Folgen in Staffel 4

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