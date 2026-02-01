Circus HalliGalli
Folge 16: RED NOSE DAY Spezial
53 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Für den guten Zweck vergeht Joko & Klaas das Lachen ausnahmsweise: Im RED NOSE DAY Spezial von "CIRCUS HALLIGALLI" sammeln sie in "Aushalten: Nicht lachen!" mit Matthias Schweighöfer und Olli Schulz Spenden für das ProSieben Charity-Event. Auch Comedy-Legende Otto sowie Star-Coiffeur Udo Walz beteiligen sich: Im Studio wird erstmals live "Bei Anruf Udo" gespielt. Auch hier fließt Geld in die Spendenkasse. Schrank-Überraschung: Die Beginner musizieren in Originalbesetzung.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen