Circus HalliGalli
Folge 14: zu Gast: Axel Prahl
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute gibt es eine weitere Runde der besonders entrückten Rubrik "Aushalten: Nicht lachen (Tag Team Edition)" mit Olli Dittrich und Nora Tschirner. Außerdem ist Axel Prahl, Deutschlands beliebtester Tatort-Kommissar, zu Gast. Für das musikalische Entertainment ist Tom Odell zuständig, und aus der Telefonzelle wird die Band "Lax Diamond" erscheinen.
