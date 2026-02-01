zu Gast: Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson & Kristen WiigJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 2: zu Gast: Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson & Kristen Wiig
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Hier gastieren die Stars: In der Montagsvorstellung des "CIRCUS HALLIGALLI" rollen Joko & Klaas erneut den roten Teppich aus. Die Film-Stars Will Ferrell, Ben Stiller, Owen Wilson und Kristen Wiig stellen sich den Fragen der beiden Aushilfs-Hollywood-Reporter. Und Schauspieler Ryan Reynolds wird in der "Stillen Post"-Version des "Unnötig komplizierten Interviews" mit Klaas und Studio-Putzfrau Sabine dem größten Kauderwelsch ausgeliefert. Außerdem: "Bei Anruf Udo" mit Olli Schulz.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen