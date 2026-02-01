Zu Gast: Sacha Baron CohenJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 6: Zu Gast: Sacha Baron Cohen
16 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
"Mann, Mann, Mann, der Schürrle!" Joko und Klaas öffnen in der Fußball-Manege des Wahnsinns den ersten Teil des "Wolfsburg Epos" und arbeiten auf, was vergangene Woche mit drei Toren von VfL-Kicker André Schürrle in Hannover endete. Außerdem wird zum ersten Mal in der Show-Geschichte "Der Goldene Sabine" verliehen. Und sozusagen frisch vom roten Teppich der Oscars, begrüßen Joko und Klaas Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen bei sich im "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen