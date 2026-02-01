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Circus HalliGalli

Zu Gast: Sacha Baron Cohen

Studio71Staffel 4Folge 6vom 01.02.2026
Zu Gast: Sacha Baron Cohen

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Folge 6: Zu Gast: Sacha Baron Cohen

16 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

"Mann, Mann, Mann, der Schürrle!" Joko und Klaas öffnen in der Fußball-Manege des Wahnsinns den ersten Teil des "Wolfsburg Epos" und arbeiten auf, was vergangene Woche mit drei Toren von VfL-Kicker André Schürrle in Hannover endete. Außerdem wird zum ersten Mal in der Show-Geschichte "Der Goldene Sabine" verliehen. Und sozusagen frisch vom roten Teppich der Oscars, begrüßen Joko und Klaas Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen bei sich im "CIRCUS HALLIGALLI"-Studio.

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