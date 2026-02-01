Circus HalliGalli
Folge 17: Rock am Ring Spezial
52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Der Wandercircus verlässt Berlin und schlägt seine Zelte im rheinland-pfälzischen Mendig auf: Im "CIRCUS HALLIGALLI - Rock am Ring Spezial" begrüßen Joko und Klaas auf einem der größten Musikfestivals Deutschlands die Red Hot Chili Peppers, während sich Fettes Brot einem "Unnötig komplizierten Interview" stellen müssen. Und "Bei leise: Preise!" heißt es, wenn Joko als Gameshow-Moderator nachts Bands in ihren Tour-Bussen auflauert, um seine "Goodnight Show" zu spielen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen