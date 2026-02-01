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Circus HalliGalli

Rock am Ring Spezial

Studio71Staffel 4Folge 17vom 01.02.2026
Rock am Ring Spezial

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Circus HalliGalli

Folge 17: Rock am Ring Spezial

52 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Der Wandercircus verlässt Berlin und schlägt seine Zelte im rheinland-pfälzischen Mendig auf: Im "CIRCUS HALLIGALLI - Rock am Ring Spezial" begrüßen Joko und Klaas auf einem der größten Musikfestivals Deutschlands die Red Hot Chili Peppers, während sich Fettes Brot einem "Unnötig komplizierten Interview" stellen müssen. Und "Bei leise: Preise!" heißt es, wenn Joko als Gameshow-Moderator nachts Bands in ihren Tour-Bussen auflauert, um seine "Goodnight Show" zu spielen.

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