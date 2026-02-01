Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Ben Stiller und Owen Wilson

ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 01.02.2026
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Haben Joko und Klaas nicht jemanden vergessen? Ben Stiller und Owen Wilson warten seit der vergangenen Show im Keller unter der Zuschauertribüne auf ihren Auftritt. Jetzt werden sie aus ihrem persönlichen "Aushalten" befreit. Neu: In der "Good Night Show" wird Joko mitten in der Nacht in einer WG Deutschlands zum Gameshow-Moderator. Die wichtigste Regel: Ein Kandidat spielt, doch seine Mitbewohner dürfen nicht aufwachen. Wer alle Spiele leise absolviert, gewinnt den Hauptpreis.

