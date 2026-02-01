Zu Gast: Ben Stiller und Owen WilsonJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 3: Zu Gast: Ben Stiller und Owen Wilson
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Haben Joko und Klaas nicht jemanden vergessen? Ben Stiller und Owen Wilson warten seit der vergangenen Show im Keller unter der Zuschauertribüne auf ihren Auftritt. Jetzt werden sie aus ihrem persönlichen "Aushalten" befreit. Neu: In der "Good Night Show" wird Joko mitten in der Nacht in einer WG Deutschlands zum Gameshow-Moderator. Die wichtigste Regel: Ein Kandidat spielt, doch seine Mitbewohner dürfen nicht aufwachen. Wer alle Spiele leise absolviert, gewinnt den Hauptpreis.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen