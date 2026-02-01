Circus HalliGalli
Folge 21: Jokos unprivater Tag
55 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Heute besucht Ryan Tedder, der OneRepublic-Frontmann und einer der größten Hit-Schreiber dieses Planeten, die Manege des Wahnsinns. Außerdem hat sich Joko zu einem unnötig komplizierten Interview mit Elton und Palina Rojinski getroffen. Auf der Bühne steht die großartige Band Jimmy Eat World.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen