Circus HalliGalli

Die Satire-Hits des Sommers

ProSiebenStaffel 4Folge 18vom 01.02.2026
Die Satire-Hits des Sommers

Die Satire-Hits des SommersJetzt kostenlos streamen

Circus HalliGalli

Folge 18: Die Satire-Hits des Sommers

43 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Ohne Netz und doppelten Boden: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf laden nach ihrem gemeinsamen All-inclusive-Urlaub zu einer neuen Vorstellung in den "CIRCUS HALLIGALLI" ein. Erstmals live. Und völlig anders. Aber dennoch mit der gewohnten Portion Wahnsinn, mit der Joko und Klaas Publikum und Gäste von Minute zu Minute mit unerwarteten Aktionen überraschen werden.

