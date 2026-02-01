Zum Inhalt springenBarrierefrei
Circus HalliGalli

Zu Gast: Oliver Polak und Micky Beisenherz

ProSiebenStaffel 4Folge 15vom 01.02.2026
Zu Gast: Oliver Polak und Micky Beisenherz

Superstars privat: Für ihre angeblichen Privatwohnungen suchen Joko und Klaas persönliche Haussitter. Diese müssen sich mit allerhand kuriosen Eigenarten der beiden auseinandersetzen. Außerdem wird gemeinsam mit Udo Lindenberg sein 70. Geburtstag nachgefeiert. Der Ausnahmekünstler wird im "CIRCUS HALLIGALLI" auf der Bühne beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Ob das ProSieben-Panikorchester Joko und Klaas ein Ständchen für die Rock-Legende vorbereitet hat?

