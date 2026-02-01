zu Gast: Macklemore & Ryan LewisJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 7: zu Gast: Macklemore & Ryan Lewis
39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
"Bei leise: Preise!" heißt es in einer neuen Ausgabe der "Good Night Show". Mitten in der Nacht verwandelt sich Joko Winterscheidt in einer WG in einen Gameshow-Moderator. Sein eingeweihter Kandidat muss nur eine Regel beachten: leise sein. Wachen seine restlichen Mitbewohner bei den Spielrunden auf, hat er verloren. Als Gäste schaut das Hip-Hop-Duo Macklemore & Ryan Lewis im "CIRCUS HALLIGALLI" vorbei. Und: Auf Putzfrau Sabine wartet eine ganz besondere Ehre.
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Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen