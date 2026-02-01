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Circus HalliGalli

zu Gast: Macklemore & Ryan Lewis

Studio71Staffel 4Folge 7vom 01.02.2026
zu Gast: Macklemore & Ryan Lewis

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Circus HalliGalli

Folge 7: zu Gast: Macklemore & Ryan Lewis

39 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

"Bei leise: Preise!" heißt es in einer neuen Ausgabe der "Good Night Show". Mitten in der Nacht verwandelt sich Joko Winterscheidt in einer WG in einen Gameshow-Moderator. Sein eingeweihter Kandidat muss nur eine Regel beachten: leise sein. Wachen seine restlichen Mitbewohner bei den Spielrunden auf, hat er verloren. Als Gäste schaut das Hip-Hop-Duo Macklemore & Ryan Lewis im "CIRCUS HALLIGALLI" vorbei. Und: Auf Putzfrau Sabine wartet eine ganz besondere Ehre.

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