Circus HalliGalli
Folge 5: zu Gast: Michi Beck
40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16
Hollywood veranstaltete die Pre-Show, jetzt heißt es Manege frei für "CIRCUS HALLIGALLI". Joko & Klaas bieten einen neuen Service für alle, bei denen sich zu viel Hass angestaut hat. Außerdem: Die zweite Runde "Bei Anruf Udo" mit Star-Coiffeur Udo Walz und Olli Schulz. Und ehe Michi Beck um 23:15 Uhr "In the Box" steigt und ins Kloster verfrachtet wird, schaut der Fanta-Vier-Rapper noch bei Joko & Klaas auf ein kleines Spiel namens "Das große Kevin und Manuel Reime-Raten" vorbei.
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen