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Circus HalliGalli

zu Gast: Michi Beck

Studio71Staffel 4Folge 5vom 01.02.2026
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Circus HalliGalli

Folge 5: zu Gast: Michi Beck

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 16

Hollywood veranstaltete die Pre-Show, jetzt heißt es Manege frei für "CIRCUS HALLIGALLI". Joko & Klaas bieten einen neuen Service für alle, bei denen sich zu viel Hass angestaut hat. Außerdem: Die zweite Runde "Bei Anruf Udo" mit Star-Coiffeur Udo Walz und Olli Schulz. Und ehe Michi Beck um 23:15 Uhr "In the Box" steigt und ins Kloster verfrachtet wird, schaut der Fanta-Vier-Rapper noch bei Joko & Klaas auf ein kleines Spiel namens "Das große Kevin und Manuel Reime-Raten" vorbei.

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