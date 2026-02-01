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Circus HalliGalli

Jokos Rache: Klaas' Biografie

ProSiebenStaffel 4Folge 27vom 01.02.2026
Jokos Rache: Klaas' Biografie

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Folge 27: Jokos Rache: Klaas' Biografie

54 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Die Nacht der Nächte: Die USA wählt und Joko und Klaas investigieren mit dem Autoren und Reporter Michael Wigge über die Hintergründe in "Amerika verstehen mit Michael Wigge", um sich direkt im Anschluss um das öffentliche Liebesleben einer echten Fürstin zu kümmern. Weltpremiere im "CIRCUS HALLIGALLI": In einer Lesung gibt ProSieben erste Leseproben aus der Autobiografie von Klaas Heufer-Umlauf namens "Ich bin dann mal Kult". Ein Erstlingswerk mit Bestseller-Potenzial ...

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