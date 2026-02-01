Jokos Rache: Klaas' BiografieJetzt kostenlos streamen
Circus HalliGalli
Folge 27: Jokos Rache: Klaas' Biografie
54 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Die Nacht der Nächte: Die USA wählt und Joko und Klaas investigieren mit dem Autoren und Reporter Michael Wigge über die Hintergründe in "Amerika verstehen mit Michael Wigge", um sich direkt im Anschluss um das öffentliche Liebesleben einer echten Fürstin zu kümmern. Weltpremiere im "CIRCUS HALLIGALLI": In einer Lesung gibt ProSieben erste Leseproben aus der Autobiografie von Klaas Heufer-Umlauf namens "Ich bin dann mal Kult". Ein Erstlingswerk mit Bestseller-Potenzial ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Circus HalliGalli
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen