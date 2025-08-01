Die fliegenden Ärzte
Folge 1: Über das Leben hinaus
45 Min.Ab 6
Jimmy und Sally haben einen Unfall. Während Sally mit leichten Verletzungen davonkommt, stirbt Jimmy. Der Schock löst bei der schwangeren Sally eine Frühgeburt aus. Geoffrey gelingt es, Kate zur Heirat zu überreden. Ein neuer Arzt für das "Flying Doctor"-Team trifft in Coopers Crossing ein. David Ratcliff erweist sich als ziemlich unsensibel: Er möchte dem klinisch toten Jimmy sofort Organe entnehmen.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH