BetaStaffel 4Folge 20
Folge 20: Ohne Mitleid

45 Min.Ab 12

George Baxter hat Besuch von einem amerikanischen Geschäftspartner. Dieser versucht, sich an Emma heranzumachen. Er kann George Baxter überreden, seinen langjährigen Arbeiter Ben Connell zu entlassen. Als Connell davon erfährt, begeht er in seiner Verzweiflung Selbstmord. Daraufhin setzen die anderen Arbeiter Baxter unter Druck. Schließlich muss sich der Politiker zu einem Sozialplan bereiterklären.

